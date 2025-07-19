سوريا.. تجدد الاشتباكات في السويداء رغم وقف إطلاق النار (فيديو)

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، إن الاشتباكات مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار الشامل.

شريط مصوّر يُظهر جانباً من الاشتباكات المستمرة داخل مدينة السويداء، حيث تُسمع أصوات تبادل إطلاق النار في عدد من أحياء المدينة.



يأتي ذلك رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وانتشار قوات الأمن الداخلي في محيط المحافظة.#السويداء #اشتباكات_السويداء #وقف_إطلاق_النار #درعا #درعا24 pic.twitter.com/YNbvOWGaCV — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) July 19, 2025

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات في السويداء تجددت في "الأحياء الغربية لمدينة السويداء بين مسلحين من أبناء العشائر من جهة، ومقاتلين محليين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة أخرى، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية".

وقال المرصد، إن "التصعيد الجديد يأتي في وقت بدأت فيه قوات تابعة للأمن العام بالوصول إلى محيط مدينة السويداء، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تبنته الدول الضامنة، ويهدف إلى خفض التصعيد وضبط خطوط التماس".

وأفادت مصادر المرصد، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 940 قتيلًا منذ اندلاع المواجهات في السويداء قبل 7 أيام، غالبيتهم من المدنيين.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئاسة السورية، اليوم السبت، وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار في السويداء، فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في المدينة.