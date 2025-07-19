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سوريا.. تجدد الاشتباكات في السويداء رغم وقف إطلاق النار (فيديو)

04:24 م السبت 19 يوليه 2025

مسلحون

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وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، إن الاشتباكات مستمرة حتى الآن بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة بمدينة السويداء، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار الشامل.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات في السويداء تجددت في "الأحياء الغربية لمدينة السويداء بين مسلحين من أبناء العشائر من جهة، ومقاتلين محليين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة أخرى، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية دولية".

وقال المرصد، إن "التصعيد الجديد يأتي في وقت بدأت فيه قوات تابعة للأمن العام بالوصول إلى محيط مدينة السويداء، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الذي تبنته الدول الضامنة، ويهدف إلى خفض التصعيد وضبط خطوط التماس".

وأفادت مصادر المرصد، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 940 قتيلًا منذ اندلاع المواجهات في السويداء قبل 7 أيام، غالبيتهم من المدنيين.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئاسة السورية، اليوم السبت، وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار في السويداء، فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في المدينة.

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مجموعات مسلحة مدينة السويداء المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا
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