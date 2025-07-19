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رويترز: بولندا تحقق في انقطاع نظام مراقبة الحركة الجوية

02:24 م السبت 19 يوليه 2025

بولندا تحقق في انقطاع نظام مراقبة الحركة الجوية

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وكالات

قالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم السبت، إنها تحقق في انقطاع نظام مراقبة الحركة الجوية، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.


وذكر متحدث باسم الداخلية البولندية، أن ضباط جهاز الأمن الداخلي يقومون بجمع المعلومات حول هذا الموضوع وتحليلها والتحقق منها "تحسبًا لأي عمل تخريبي محتمل".


وفي وقتٍ سابق، أعلن مطار وارسو الرئيسي اضطرابات في إقلاع الطائرات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "باب"، لكنه قال في وقت لاحق إن الطائرات كانت تغادر.

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وزارة الداخلية البولندية بولندا إقلاع الطائرات
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