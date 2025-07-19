قوات الأمن السورية تبدأ بالانتشار في محافظة السويداء

( د ب أ)

بدأت قوى الأمن الداخلي السورية بالانتشار في محافظة السويداء، في إطار مهمةٍ وطنية هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى.

ونقلت قناة الإخبارية السورية اليوم السبت، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله إن ذلك يأتي إثر الأحداث الدامية التي تسببت بها مجموعات خارجة عن القانون وبتوجيهٍ مباشرٍ من رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء وستسخّر قوى الأمن كل طاقاتها سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وكان الشيخ أحمد شيخ حمود من عشائر شمال سورية، أفاد بوقوع إطلاق نار من مسلحين يتبعون للشيخ حكمت الهجري بعد توقف مقاتلي العشائر عن القتال فجر اليوم إثر التوصل لاتفاق .

وينص الاتفاق ، الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، على "دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل".

وينص أيضا على "تسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا وسفير واشنطن في تركيا، توماس باراك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.