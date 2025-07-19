الأونروا: نملك غذاء يكفي سكان غزة لأكثر من 3 أشهر لكنه ينتظر الدخول



وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها تمتلك مخزونًا غذائيًا كافيًا لجميع سكان قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال في المستودعات بانتظار السماح بدخوله.



وأوضحت الوكالة الأممية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذه الإمدادات جاهزة للتوزيع، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية قائمة.



ودعت الأونروا الاحتلال الإسرائيلي إلى فتح المعابر ورفع الحصار، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بواجبها الإنساني ومساعدة السكان، ومنهم مليون طفل.



وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المُحاصر وسط مطالب دولية بإعادة فتح المعابر التي أغلقها الاحتلال مطلع مارس الماضي؛ ما تسبب في كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني.