استمرار هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية وسط خسائر بشرية ومادية

(د ب أ)

تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة لليوم الرابع على التوالي.

وبحلول بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين واضطر أكثر من سبعة آلاف شخص على إخلاء منازلهم، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وبحلول الساعة السادسة صباحا، أكد مقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزي مقتل أربعة أشخاص وحذر من احتمال وقوع المزيد من الأضرار والإصابات.

وبشكل إجمالي، لا يزال حوالي 2800 شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

واجتاحت الأمطار الغزيرة المنازل والطرق وتسببت في انهيارات أرضية بمختلف أنحاء البلاد.

وتقول السلطات إن التحذيرات بشأن هطول أمطار غزيرة لا زالت سارية المفعول في معظم الأجزاء من البلاد.