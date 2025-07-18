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الخارجية تُعلق على قرار رفع مستوى إرشادات السفر الأمريكية إلى مصر

11:17 م الجمعة 18 يوليو 2025

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

رحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار الولايات المتحدة تحسين مستوى ارشادات السفر الأمريكية لمصر لتصبح على المستوى الثاني، جنبا إلى جنب مع دول مثل فرنسا وألمانيا، مشيرا الى أنها تعد خطوة إيجابية لافتة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن ترحيبه بالقرار المماثل الذي اتخذته وزارة الخارجية البريطانية، والذي تضمن تحديث إرشادات السفر إلى مصر لتدرج ضمن المستوى الثاني أيضًا، مشيرًا إلى الإشارة البريطانية إلى أن نحو مليون سائح بريطاني يزورون مصر سنويًا، وهو ما يعكس الثقة في الاستقرار والأمان الذي تشهده البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي أن التعديلات في إرشادات السفر تأتى في إطار اتصالات أجرتها وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج خلال الفترة الأخيرة مع دول عديدة، دعما لزيادة التدفق السياحي إلى مصر.

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