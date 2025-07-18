رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. تصاعد الاشتباكات في السويداء (صور)

وكالات

تجددت الجمعة الاشتباكات العنيفة بين المقاتلين الدروز والبدو في محافظة السويداء جنوب سوريا، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد به تلفزيون سوريا.

وأوضح التلفزيون أن المواجهات تركزت قرب قرية "الدور"، بينما شنّت مجموعات بدوية هجمات على مناطق ريفية غرب المحافظة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بهدف احتواء التوتر ووقف القتال الدائر بين القبائل والعشائر.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين مساء الخميس، نفذتهما طائرات إسرائيلية مسيّرة، استهدفتا مقاتلين بدو وآلية عسكرية تابعة للنظام السوري في السويداء، وأسفرتا عن مقتل خمسة جنود.

وأضاف المرصد أن سكاناً من البدو بدؤوا بالنزوح من المنطقة بعد هجمات انتقامية نفذها مقاتلون دروز، وسط أجواء من التوتر والاحتقان.

وأعلنت العشائر العربية في سوريا النفير العام، داعية أبناءها في جميع المحافظات إلى التوجه نحو السويداء، "لإنقاذ الأهالي من المذبحة والتطهير العرقي"، وفقاً لبيان صادر عن مجلس القبائل والعشائر السورية.

وطالب البيان أبناء العشائر "بالتحلي بأخلاق الإسلام والعروبة، وألا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم".