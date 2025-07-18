توقيع "امرأة عارية".. رسالة مزعومة لترامب وإبستين تثير الجدل

(وكالات)

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تفاصيل وثيقة يُزعم أنها تعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كُتبت لرجل الأعمال وصاحب الفضيحة الجنسية جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، وتضمنت رسمًا لامرأة عارية وتوقيعا باسم "دونالد".

وبحسب "وول ستريت جورنال" استند التقرير إلى مراجعة وثائق شخصية، حيث أشار الصحيفة إلى أن الرسالة ختمت بعبارة ذات طابع شخصي غامض تقول: "عيد ميلاد سعيد — وليكن كل يوم سرًا رائعًا آخر".

من جانبه رد ترامب على تقرير "وول ستريت جورنال"، نافيًا أي صلة له بالرسالة أو الرسم، ومهددًا بمقاضاة الصحيفة ومالكها روبرت مردوخ، واصفًا القصة بـ"المزيفة".

كما هاجم ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الصحيفة الأمريكية ومجموعة نيوز كورب، معلنًا عزمه رفع دعوى قضائية.

كما طلب ترامب من المدعية العامة بام بوندي نشر أي شهادات محلفة تتعلق بالقضية، وهو ما أكدت استعدادها له، رغم العقبات القانونية التي قد تعرقل التنفيذ الفوري.

