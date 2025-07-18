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الإمارات تدين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي

04:19 م الجمعة 18 يوليه 2025

المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

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(د ب أ)

أعربت الإمارات اليوم الجمعة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، في خطوة تمثل تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التهدئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية، كما شددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.


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الحرم الإبراهيمي الإمارات المخطط الإسرائيلي
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