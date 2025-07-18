مصر تكثف اتصالاتها لخفض التصعيد بالمنطقة

(وكالات)

واصل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية وديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة، والسيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايرانى، ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.

وأضاف أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووي الإيرانى، بما يسهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3.

وخلال الاتصال مع وزير خارجية المملكة المتحدة، بحث الوزيران عبد العاطى ولامى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.

كما بحث عبد العاطي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم التعاون الثنائى بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.