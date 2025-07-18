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الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها الذين يدرسون في الفلبين

12:14 م الجمعة 18 يوليه 2025

الصين تصدر تحذيرا لمواطنيها الذين يدرسون في الفلبي

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بكين - (أ ب)

أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا بشأن السلامة للطلاب الصينيين الذين يدرسون في الفلبين، بعد وقوع ما وصفته بسلسلة من الأحداث الإجرامية التي تستهدفهم.

ولم يحدد التحذير المقتضب أي عمليات محددة، لكنه طلب من الطلاب زيادة الوعي للحفاظ على سلامتهم إذا اختاروا الدراسة في الفلبين. ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصادرة في هونج كونج، انخفض عدد الطلاب الصينيين المسجلين في الفلبين إلى بضع مئات في السنوات القليلة الماضية ولكن لم يتم تحديد عدد الطلاب الصينيين في البلاد.

وتشهد العلاقات بين حكومتي الصين والفلبين توترا شديدا بسبب نزاعات على السيادة البحرية في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيطرة عليه بالكامل تقريبا. واستخدمت الصين مدافع المياه وأساليب ردع أخرى غير مميتة لإبعاد قوارب الصيد الفلبينية.

وسياسيا، رفضت الصين قرارا مدعوما من الأمم المتحدة في لاهاي يرفض معظم مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي وأبدت استياءها بسبب العلاقات القوية بين الولايات المتحدة ومانيلا.

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