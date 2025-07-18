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الداخلية السورية تنفي إرسال قوات أمنية إلى السويداء

12:13 م الجمعة 18 يوليه 2025

وزارة الداخلية السورية

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(وكالات)

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل رسمي، اليوم الجمعة، ما تردد عن دخول وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية بشأن تحرك أمني داخل السويداء لا يستند إلى أي مصدر رسمي، محملًا الجهات التي نشرت تلك الأنباء مسؤولية نشر معلومات غير دقيقة.

وأوضح البابا أن الوضع الميداني لقوات الوزارة مستقر، وأنه "لا وجود لأي انتشار أمني جديد أو تحركات استثنائية داخل المحافظة حتى اللحظة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاشتباكات في محافظة السويداء بين مجموعات مسلحة من عشائر البدو وأطراف وصفها بيان الداخلية بأنها "مجموعات خارجة عن القانون"، متهمة إياها بتنفيذ هجمات دموية وارتكاب انتهاكات بحق السكان، ما تسبب بوقوع ضحايا وحالات تهجير قسري.

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