ألمانيا تُرحِّل مواطنين أفغان إلى بلادهم

برلين - (د ب أ)

للمرة الثانية منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، تُرحِّل ألمانيا مواطنين أفغان إلى بلادهم.

وأكد متحدث باسم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت اليوم الجمعة إقلاع طائرة من مطار لايبتسيج الألماني على متنها 81 أفغانيا صباح اليوم، موضحة أن هؤلاء الأفراد ملزمين بمغادرة البلاد ولديهم سجل جنائي.

وأقلعت الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا (التوقيت المحلي) من لايبتسيج. ووفقا لمصور وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نُقِلَ ركاب إلى هناك على متن عدة حافلات، وصعدت أول دفعة قبل الساعة السابعة صباحا بقليل، وكان أحدهم على الأقل يرتدي سوارا في الكاحل.

وكانت آخر مرة رُحِّل فيها أفغان من ألمانيا في نهاية أغسطس من العام الماضي - بمساعدة قطر - حيث أُعيد 28 رجلا إلى أفغانستان من مطار لايبتسيج.

وفي أعقاب حوادث عنف في مانهايم وزولينجن، أعلنت الحكومة الألمانية السابقة الصيف الماضي أنها ستسمح بإعادة الترحيل إلى أفغانستان، وسيرت رحلة ترحيل واحدة فقط إلى هناك.

وعقب الانتخابات العامة في ألمانيا التي جرت في نهاية فبراير/شباط الماضي، وقبل أسابيع قليلة من تولي الحكومة الجديدة مهامها، وعد رئيس ديوان المستشارية الحالي، تورستن فراي، بتسيير رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان وسوريا، وقال ردا على سؤال لصحيفة "بيلد" إن الألمان يمكنهم الوثوق في ذلك، موضحا أن ذلك سيتحقق "بشكل دائم وعلى نطاق أوسع بكثير".