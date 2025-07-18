أمريكا تطالب سفاراتها بالامتناع عن انتقاد الانتخابات الأجنبية

واشنطن - (أ ب)

قررت وزارة الخارجية الأمريكية الامتناع عن التعقيب على الانتخابات في الخارج أو انتقادها إلا إذا كان هناك مصلحة واضحة وملحة للسياسة الخارجية الأمريكية في ذلك.

وفي توجيهات جديدة صدرت أمس الخميس، لجميع السفارات والقنصليات الأمريكية في أنحاء العالم، قالت الوزارة إن هذه المواقع يجب أن تمتنع عن إصدار بيانات من شأنها أن تثير أي أيديولوجيات معينة وأنه يجب أن يكون ما يقولونه متماشيا مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن أن الولايات المتحدة سوف تحترم سيادة كل الدول الأجنبية.

وجاء في البرقية التي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منها "انطلاقا من تأكيد الإدارة على السيادة الوطنية، لن تعلق الإدارة علانية على الانتخابات إلا عندما يكون هناك مصلحة واضحة وملحة تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية لفعل هذا".

وأصدرت الوزارة على مدار عقود بيانات تنتقد بشدة، شرعية انتخابات معينة، خاصة في الدول التي تراها استبدادية، أو تشكك في هذه الشرعية. ولكن هذا قد تغي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن نهج السياسة "أمريكا أولا" الذي يركز على المصالح الأمريكية.