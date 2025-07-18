وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن السفير الأمريكي مايك هاكابي وبخ وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لعدم منح تأشيرات زيارة لمنظمات مسيحية أمريكية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن السفير الأمريكي هدد بوقف التبرعات وتشديد إجراءات إصدار التأشيرات للإسرائيليين.

وأوضحت القناة العبرية، أن هاكابي قال في رسالته إن سياسة إسرائيل ضد المنظمات المسيحية أصبحت أكثر تشددا خلال إدارة الرئيس الأمريكي رغم العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب.

وذكر السفير الأمريكي في رسالته، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تقوم بالتحري والتحقيق عن كل منظمة إنجيلية بشكل مستقل، لافتا إلى أن المنظمات أُجبرت على ملء بيانات تتعلق بمعتقداتها الدينية وأنشطتها وممتلكاتها في إسرائيل، ما منع منح تأشيرات جديدة لأي من المنظمات بسبب ذلك التحقيق.

ووفقا لما أوردته القناة العبرية، حذّر السفير الأمريكي من أنه "سيكون أمرا مؤسفا حقا إذا اضطرت سفارتنا إلى الإعلان على الملأ في الولايات المتحدة أن إسرائيل لا تستقبل المنظمات المسيحية وممثليها بحفاوة، بل تعاملهم بتضييق ومضايقات، وسنضطر أيضا إلى تنبيه المسيحيين في أمريكا إلى أن تبرعاتهم الكريمة تواجه بالرفض والعداء، وأن على المسافرين التفكير مليا قبل زيارة إسرائيل".

وفي ختام رسالته، هدد السفير الأمريكي باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في حال استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في "مضايقاتها البيروقراطية"، مشيرا إلى أنه قد يضطر إلى توجيه القسم القنصلي في السفارة الأمريكية بتل أبيب بمعاملة الإسرائيليين بالمثل، مضيفا "هذه ليست الطريقة التي تطمح إسرائيل لتكون عليها علاقتها مع أقرب حلفائها وأصدقائها في العالم"