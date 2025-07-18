

وكالات

قالت الرئاسة السورية في بيان، الخميس، إنها استجابة للوساطة الأمريكية العربية أمس قررت القيادة السورية سحب القوات العسكرية لثكناتها.

وأشارت الرئاسة السورية، إلى أن سحب القوات العسكرية لمواقعها وثكناتها جاء لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء، موضحة أن الوساطة الأمريكية العربية تلزم القوات الخارجة عن القانون بألا تلجأ للانتقام والعنف ضد المدنيين.

وأكدت الرئاسة السورية، أن المجموعات الخارجة عن القانون ارتكبت جرائم مروعة تتنافى مع التزامات الوساطة الأمريكية العربية، كما أنها تهدد بشكل مباشر السلم الأهلي.

ودعت الرئاسة السورية، كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين، مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت.

وشددت الرئاسة السورية، على أن تدخلات إسرائيل السافرة في الشأن الداخلي السوري تؤدي لمزيد من الفوضى وتعقد المشهد الإقليمي، موضحة أن حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها مسؤولية الدولة وستواصل الحكومة اتخاذ ما يلزم لحماية مواطنيها.