سوريا: الجيش الإسرائيلي يشن غارة على محيط مدينة السويداء

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة على محيط مدينة السويداء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا و"نحن ننخرط مع الطرفين".

بدورها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم مسار سوريا نحو الازدهار والسلام، موضحة أن واشنطن تراقب الوضع في السويداء عن كثب.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس ترامب يعطى فرصة لسوريا للوصول إلى الاستقرار من خلال رفع العقوبات، مضيفة "تمكنا من خفض التصعيد في السويداء وجهودنا مستمرة في هذا الإطار".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوما، يوم أمس الأربعاء، استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".