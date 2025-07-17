في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا

وكالات

اجتمع وزراء خارجية دول الإمارات، الأردن، البحرين، تركيا، السعودية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ومصر على مدى يومين لمناقشة تطورات الوضع في سوريا؛ من أجل توحيد الرؤى والجهود في دعم الشعب السوري وحكومته في بناء مستقبل آمن ومستقر.

وفي بيان مشترك، أكد الوزراء على موقفهم الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، رافضين بشدة أي تدخلات خارجية في شؤونها.

وأشاد الوزراء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء التوترات في محافظة السويداء، مؤكدين على أهمية تنفيذه لحماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون، ومنع إراقة المزيد من الدماء.

ورحب الوزراء، بتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المتورطين في أي انتهاكات بحق المواطنين في السويداء، معربين عن دعمهم الجهود لبسط الأمن ونبذ العنف والطائفية والتحريض.

إلى جانب ذلك، ندد الوزراء بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي يهدد استقرار سوريا وسيادتها.

وأشار الوزراء، إلى أن هذه الاعتداءات تعرقل جهود الحكومة السورية لبناء دولة قوية تلبي طموحات شعبها، مؤكدين أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية لأمن المنطقة، داعين المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا.

وطالب الوزراء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2766، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مع ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة.