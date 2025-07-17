إعلام عبري: قطر قدّمت مقترحًا مُحدّثًا لحماس وإسرائيل

قطر قدّمت مقترحًا مُحدّثًا لحماس وإسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الخميس، إن رئيس الوزراء القطري بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء مفاوضات الصفقة ووقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت المصادر، إلى أن الوسطاء القطريين قدموا لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضا، موضحين أن المقترح المحدث يتضمن مدى انسحاب إسرائيل من غزة.

وذكرت المصادر، أن المقترح المحدث يتضمن النسبة بين عدد الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن تل أبيب قدمت تنازلات كبيرة بشأن الأراضي التي سيظل جيش الاحتلال فيها خلال وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن الجيش على استعداد لبذل مرونة أكثر وانتشار في حدود جديدة من أجل المفاوضات.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، قولهم إن المجلس الوزاري بهيئته المصغرة سيجتمع اليوم لبحث آخر تطورات محادثات الصفقة.

وأضافت هيئة البث، أن إسرائيل قدمت للوسطاء اليوم خرائط محدثة تظهر انسحابا واسعا للجيش من محور موراج.

وتابعت أن الديناميكية في محادثات الدوحة إيجابية ولا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الأطراف.

كانت القناة 12 العبرية، قالت السبت الماضي، إن من المتوقع أن تقدم إسرائيل خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة بما فيها السيطرة على محور موراج.

وأشار مصدر أجنبي مطلع، إلى أن إسرائيل ستسلم الخرائط الجديدة استجابة لطلب من الوسطاء القطريين، مؤكدا أن القطريين أوضحوا لإسرائيل أن خرائطها السابقة سترفضها حماس وقد تتسبب بانهيار المحادثات.

وأعلن الوسطاء وحركة حماس تعثّر المفاوضات في الدوحة نتيجة إضافة مطالب إسرائيلية جديدة، مؤكدين أن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار هو العقبة الحقيقية، وفق شبكة "سي إن إن".