البيت الأبيض: ترامب يعاني من تورم حميد وقصور وريدي مزمن

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من تورم حميد أسفل ساقيه وقصور وريدي مزمن، مؤكدة في الوقت نفسه أن النتائج ضمن الحدود الطبيعية.

وأشارت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ترامب لاحظ تورما خفيفا في أسفل قدميه، ما دفع الفرق الطبي في البيت الأبيض إلى إجراء فحوصات وتقييمه.

وأوضحت ليفيت، أن ترامب خضع لفحص كامل شمل دراسات وعائية تشخيصية، فضلا عن إجراء موجات فوق صوتية وريدية في الأطراف السفلية والتي كشفت عن وجود قصور وريدي مزمن، مشيرة إلى أنها حالة حميدة شائعة بين الأفراد الذي تزيد أعمارهم عن 70 عاما بشكل خاص.

وذكرت ليفيت، أنه لم تكن هناك أي إشارات على وجود جلطة في الأوردة العميقة أو مرض شرياني، حيث أظهر مخطط القلب أن بنية ووظائف القلب طبيعية، مشددة على أن جميع نتائج الفحوصات كانت ضمن الحدود الطبيعية.

وتطرّقت ليفيت إلى الحديث عن الصور المتداولة والتي تُظهر وجود كدمات على ظهر يد الرئيس الأمريكي، قائلة إن سببها تهيج بسيط في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة.

وأكد المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتمتع بصحة جيدة.