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زعيم درزي سوري: من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه

07:12 م الخميس 17 يوليه 2025

حكمت الهجري

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وكالات

قال الشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الدروز في سوريا، الخميس، إن أتباعه ملتزمون بروح التسامح رغم الاعتداءات المؤلمة التي طالت أبناء طائفتهم.

وأكد الهجري، أن من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه، معبّرا عن رفضه أن تنسب أعمال التخريب والتحريض إلى أي طائفة أو منطقة.

وشدد الهجري، على أن الدروز ليسوا "طائفيين ولم نكن يوما دعاة فتنة أو فرقة".

وكان الهجري، نفى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية مساء الأربعاء لوقف العمليات العسكرية في السويدء، رغم إعلان شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع.

وعلى مدار الأيام الماضي شهدت السويداء اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات.

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الشيخ حكمت الهجري أعمال التخريب سوريا
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