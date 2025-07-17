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جيش الاحتلال: استهدفنا نحو 100 هدف في السويداء ورئاسة الأركان بدمشق

07:11 م الخميس 17 يوليو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن الجيش يعمل على منع ترسيخ وجود قوات معادية في سوريا.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 هدف في السويداء ورئاسة الأركان في دمشق، عبر تنفيذ نحو 100 غارة على السويداء في سوريا.

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بكل ما يستطيع لحماية الدروز في سوريا، مضيفا "سنقوم بكل ما يمكننا لمساعدة إخواننا الدروز في السويداء".

وشدد ديفرين، على أن جيش الاحتلال لن يسمح لآلاف المواطنين الإسرائيليين من عبور الحدود باتجاه السويداء.

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