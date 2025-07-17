جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة خلال الأسبوع الجاري

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن قواته تحاصر مدينة غزة وتتأكد من عدم وجود مخاطر أمنية.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بزيادة عمله في منطقة بيت حانون لمواجهة كتيبة حماس العاملة هناك، مضيفا "دمرنا أنفاقا متعددة في قطاع غزة".

وأعلن ديفرين، سقوط 3 جنود إسرائيليين قتلى من كتيبة المدرعات خلال القتال في غزة الأسبوع الجاري، مشددا على أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع فسيواصل جيش الاحتلال العمل هناك بقوة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "جنودنا يضحون من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".