فرنسا تدين قصف كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة

وكالات

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قصف كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة والتي أكد أنها موضوعة "تحت الحماية الفرنسية".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.