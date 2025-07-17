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فرنسا تدين قصف كنيسة "العائلة المقدسة" في غزة

06:09 م الخميس 17 يوليو 2025

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

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وكالات

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قصف كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة والتي أكد أنها موضوعة "تحت الحماية الفرنسية".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.

قصف كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة

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