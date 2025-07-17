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أوكرانيا: البرلمان يصادق على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة للحكومة

05:52 م الخميس 17 يوليه 2025

البرلمان الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

صادق البرلمان الأوكراني، الخميس، على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة جديدة للوزراء، في إطار تعديل وزاري.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن عدد من النواب، أن 262 نائبا صوتوا لصالح تعيين سفيريدينكو، وهي أغلبية مريحة في البرلمان الأوكراني المؤلف من 450 مقعدا.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، من المقرر أن يصوت البرلمان على تعيين باقي أعضاء الحكومة، ومن بينهم وزيرا الدفاع والخارجية الجديدان.

ومن المتوقع أن يحتفظ وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، بمنصبه، كما يتوقع تأكيد تعيين رئيس الوزراء السابق، دينيس شميهال، وزيرا للدفاع.

وشغلت سفيريدينكو، البالغة من العمر 39 عاما، منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد منذ عام 2021 في عهد شميهال، الذي قدم استقالته أمس الأربعاء عقب ترشيحها لخلافته.

وتعتبر سفيريدينكو، وهي خبيرة في الاقتصاد من منطقة تشيرنيهيف في شمال شرق البلاد، من المقربين من أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا شاملا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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