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مسؤولون أمريكيون: الهجوم على إيران أدى إلى تدمير موقع نووي واحد وتضرر اثنين آخرين

05:12 م الخميس 17 يوليه 2025

إيران

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وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، الخميس، إن تقييما جديدا يشير إلى أن الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي أدى إلى تدمير موقع واحد من بين الثلاثة، فيما تضرر الموقعين الآخرين بشكل طفيف.

وأوضحت الشبكة، أن المسؤولين الأمريكيين يرجّحون أن الهوم على منشأة فوردو الإيرانية أدى إلى تعطيل قدرتها على تخصيب اليورانيوم لنحو عامين، وفق مسؤولين أمريكيين حاليين.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين في إيران اللتين طالتهما الضربات الأمريكية، لم تلحق بهما أضرار كبيرة لكنهما تعطلتا عن العمل بحيث يمكن استئناف عمليات التخصيب فيهما خلال أشهر قليلة في حال أرادت إيران ذلك.

وعلّقت متحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لشبكة "إن بي سي نيوز"، قائلة: "كما صرّح الرئيس دونالد ترامب وأكد الخبراء، قضت عملية (مطرقة منتصف الليل) على قدرات إيران النووية تماما".

وصرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شون بارنيل، بأن الرئيس ترامب "كان واضحا تماما والشعب يعي أننا: دمرنا منشآت فوردو ونطنز وأصفهان بشكل كامل.. لا شك في ذلك"، وفق تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز".

وفي يونيو الماضي، شنت الولايات المتحدة الامريكية هجوم "مطرقة منتصف الليل" مستهدفة 3 منشآت نووية في إيران بزعم استخدامها لتطوير أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المجنية فقط.

وذكر تقييم استخباراتي عسكري أمريكي في يونيو، أن الهجوم ربما أعاق البرنامجد النووي الإيراني لأشهر فحسب، غير أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أصرّوا على أن التقييم ضعيف الثقة، إذ أشار إلى أن البرنامج تضرر بشدة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الضربات الأمريكية على فوردو تسببت في أضرار جسيمة للموقع النووي.


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