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سفراء الاتحاد الأوروبي يؤكدون دعمهم للبنان ولمهمة "اليونيفيل"

05:11 م الخميس 17 يوليه 2025

مركبة مدرعة تابعة لقوات الأمم المتحدة

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بيروت - (د ب أ)

أكّد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، اليوم الخميس، دعمهم للبنان ولمهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وأكد سفراء دول الاتحاد لاسيما سفراء الدول المشاركة في قوات اليونيفيل " "استمرارهم بدعم لبنان في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها" .

من جهته شكر الرئيس بري للاتحاد الأوروبي "مساهمته ودعمه للبنان وبخاصة في المناطق التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي" ، مرحباً "برغبة الاتحاد الاوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه".

وشدد رئيس المجلس على أن" لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والاقتصادي، والقضائي والإداري "، لافتاً إلى أن "مستقبل العلاقة بين لبنان والاتحاد الاوروبي تستدعي رفع مستوى التعاون وتعزيزه ".

وتناول اللقاء" تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء عدم التزام إسرائيل بالقرار الاممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي" .

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دول الاتحاد الأوروبي لبنان اليونيفيل الأمم المتحدة نبيه بري ساندرا دو وال علي حمدان
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