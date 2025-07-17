محكمة بلجيكية تقضي بمنع عبور مواد عسكرية إلى إسرائيل

بروكسل - (د ب أ)

قضت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، بعدم السماح لحاوية تضم محامل أسطوانية مدببة لصالح شركة دفاع إسرائيلية، والتي كان قد تم اعتراضها في ميناء أنتويرب، بمغادرة الميناء، ما ذكرته وكالة أنباء "بلجا".

كما أمر قاضي المحكمة حكومة فلاندرز، وهو الإقليم البلجيكي الذي تقع فيه أنتويرب، بوقف نقل جميع المواد المخصصة للاستخدام العسكري، والمنتجات الدفاعية، ما لم تكن مخصصة للاستخدام المدني بصورة حصرية.

كما فرض القاضي غرامة قدرها 50 ألف يورو (57.927 دولارا أمريكيا) عن كل مخالفة.

وبحسب منظمة "فريدساكتي"، وصلت المحامل الأسطوانية من فرنسا إلى أنتويرب، وكانت متجهة إلى شركة الدفاع الإسرائيلية "أشوت عسقلان إنداستريز"، التي تقوم بإنتاج الدبابات والمركبات المدرعة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتقول المنظمة إن هناك خمس سفن تبحر بين أنتويرب وإسرائيل شهريا، وتشتبه في أن هذه السفن تحمل مواد عسكرية.