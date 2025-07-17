الرئيس اللبناني: ملتزمون بكشف الحقيقة كاملة لانفجار مرفأ بيروت

بيروت - (د ب أ)

أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، التزامه بكشف الحقيقة كاملة لانفجار مرفأ بيروت ومحاسبة من تسبب به.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، وفداً من أهالي ضحايا المرفأ ، إن "التزامي واضح كشف الحقيقة كاملة دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال. ولن ندخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون هذه المأساة درسًا يؤسس لمستقبل أفضل".

وأعرب عن تضامنه الكامل مع "أهالي الشهداء، وعن مشاعر الحزن والأسى لفقدانكم أحبتكم في هذه المأساة التي ألمت ببلدنا"، مشدّداً على أن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا للعمل على تحقيق العدالة".

وأضاف "من الآن وصاعدا، القضاء سيأخذ مجراه، والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته".

وكان انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف،. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.