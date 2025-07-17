الاحتلال يقصف كنيسة العائلة المقدسة في غزة (فيديو وصور)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.

الجيش الإسرائيلي قصفت كنيسة العائلة المقدسة دير اللاتين في مدينة غزة، وأسفر القصف عن عدد من الإصابات، من بينهم الأب جبرائيل راعي الكنيسة .



مشاهد من داخل الكنيسة قبل القصف بساعة pic.twitter.com/Vxc013eueb — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 17, 2025

وقال الدكتور فاضل نعيم، مدير مستشفى الأهلي القريب من موقع الهجوم، إن الكنيسة كانت تضم عشرات المدنيين، من المسلمين والمسيحيين، بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا قد احتموا بها من القصف المتواصل.

ويقع مبنى الكنيسة قرب مستشفى الأهلي، في منطقة تتعرض لقصف مكثف منذ عدة أيام من قبل جيش الاحتلال، ما فاقم معاناة المدنيين.

وفي رد فعل دولي، حملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استهداف الكنيسة، ووصفت الهجوم بأنه "غير مبرر"، مؤكدة: "لا يوجد أي مبرر عسكري يبرر هذا السلوك تجاه المدنيين".