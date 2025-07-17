السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري أدين بقتل أكاديمي سعودي

(وكالات)

نفذت السلطات السعودية، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق مواطن مصري اتُهم بقتل أكاديمي سعودي داخل منزله في مدينة الظهران، شرقي المملكة، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية السعودية.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيان رسمي، قالت فيه إن "الجهات المختصة نفذت حكم القتل تعزيرًا بحق محمود المنتصر أحمد يوسف، مصري الجنسية، بعد إدانته بقتل المواطن السعودي عبدالملك بن بكر قاضي، عبر طعنه 16 مرة بسكين داخل حرمة منزله".

ووفق البيان، فإن الجريمة ارتُكبت "بعد تخطيط مسبق، حيث أقدم الجاني على اقتحام المنزل بالقوة خلال عمله كمندوب توصيل، واعتدى على زوجة الضحية عدلة بنت حامد مارديني، متسببًا لها بعدة إصابات خطيرة، في محاولة لقتلها أيضًا". وأضافت الوزارة أن القاتل استولى على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الذي كان قد جلبه من منزله، مستغلًا وجود الزوجين بمفردهما وكِبر سنّهما.

تتذكرون جريمة مقتل الدكتور عبدالملك عمر قاضي التي قام بها وافد مصري في شهر ذي الحجة الماضي..تم تنفيذ حكم القتل في الجاني تعزيرا..سرعة في التحقيق والمحاكمة لم تصل إلى الشهرين.



***نص بيان وزارة الداخلية***

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد… pic.twitter.com/nEQBIbhByT — سعيدالزهراني (@ssaa13505) July 17, 2025

وأوضحت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني خلال فترة وجيزة، وأحيل إلى النيابة العامة، ثم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا نهائيًا بإعدامه تعزيرًا، نظراً لبشاعة الجريمة وطبيعتها المُروعة، وبعد تأييد الحكم من الجهات القضائية العليا، صدر أمر ملكي بتنفيذه".

وتم تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الخميس، في المنطقة الشرقية، بحسب ما أكده البيان.

📹| شرطة المنطقة الشرقية تقبض على مقيم لقتله مواطنًا. pic.twitter.com/EJtmdAEftw — الأمن العام (@security_gov) June 5, 2025

وشددت وزارة الداخلية في ختام بيانها على أن "حكومة المملكة حريصة على فرض الأمن وتحقيق العدالة، وتطبيق الأحكام الشرعية بحق كل من يعتدي على النفس البشرية أو يهدد سلامة المواطنين والمقيمين". كما حذرت من أن "العقوبة الشرعية ستكون مصير كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو انتهاك الحرمات".

وكانت القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الظهران"، قد أثارت جدلًا واسعًا داخل السعودية، بعد تداول وسائل الإعلام المحلية تفاصيلها، ونشر وزارة الداخلية صورة للمشتبه به بعد اعتقاله.