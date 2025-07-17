مجلس الشيوخ الأمريكي يقر وقف التمويل الفيدرالي للإعلام العام

(وكالات)



اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يُنهي التمويل الفيدرالي للإذاعة والتلفزيون العام، في إطار حزمة خفض إنفاق تتضمن اقتطاعات بقيمة 9 مليارات دولار.



وجاءت المصادقة بعد جلسة تصويت مطولة امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس، حيث أيد المشروع 51 عضوًا مقابل معارضة 48، في تصويت انقسم إلى حد كبير على أسس حزبية.



وقد غابت السيناتورة الديمقراطية تينا سميث عن الجلسة بسبب دخولها المستشفى، بينما صوت الجمهوريون لصالح المشروع باستثناء السيناتورتين سوزان كولينز من ولاية مين وليزا موركوفسكي من ألاسكا.



وتشمل الحزمة اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار كانت مخصصة لـ"مؤسسة البث العام" (CPB) على مدى العامين المقبلين، وهو ما يعني وقف الدعم الفيدرالي الذي تستفيد منه "الإذاعة الوطنية العامة" "إن بي آر" و"محطة التلفزيون العامة" "بي بي إس" ومحطاتهما المحلية المنتشرة في عموم البلاد. كما تضمنت الحزمة اقتطاعات إضافية بقيمة 7.9 مليار دولار من برامج غذائية وصحية دولية.



وشهدت الجلسة تقديم عدة تعديلات من جانب الديمقراطيين في محاولة لحماية التمويل الموجه لمحطات البث العام، إلا أن تلك المقترحات قوبلت بالرفض في ظل الأغلبية الجمهورية، رغم بعض الانشقاقات الطفيفة.





وفي أعقاب التصويت، عبرت قيادات كبرى في قطاع الإعلام العام عن قلقها من تداعيات القرار. وقالت كاثرين ماهر، المديرة التنفيذية لـ" إن بي آر"، إن "نحو 75% من الأمريكيين يعتمدون على المحطات العامة في تلقي تنبيهات الطوارئ والمعلومات المتعلقة بالسلامة"، محذرة من أن وقف التمويل "يضر بالمجتمعات المحلية ويعرض الأرواح للخطر".







