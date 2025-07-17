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تحطم مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

12:41 م الخميس 17 يوليه 2025

مسيّرة إسرائيلية- أرشفية

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بيروت - (د ب أ)

تحطمت مسيّرة إسرائيلية بعد إلقائها قنبلة في الناقورة في جنوب لبنان اليوم الخميس .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "سقطت مسيّرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام بأن "المسيّرة تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، دون أن تُسجل أي إصابات".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان قنبلة بلدة الناقورة
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