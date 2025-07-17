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العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مأساة حريق أودت بحياة وإصابة 70 شخصًا

10:29 ص الخميس 17 يوليو 2025

العراق

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بغداد - (د ب أ)


أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس الحداد لمدة ثلاثة أيام على خلفية وفاة وإصابة نحو 70 شخصا جراء اندلاع النيران في مول تجاري في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.


وذكر شهود عيان أن النيران اندلعت الليلة الماضية في مول تجاري مكون من عدة طوابق حيث التهمت النيران أقسام المول المكون من ستة طوابق وتصاعدت النيران والدخان بشكل كثيف مما تسبب بمحاصرة المتبضعين ولجوء أعداد كبيرة منهم إلى الاحتماء بسطح المول هربا من النيران والدخان وانتظار إنقاذهم من انتشار النيران.


وأوضح الشهود أن العشرات من سيارات إطفاء الحرائق هرعت إلى مكان الحريق لإطفاء النيران مدعومة بعدد كبير من فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية والأهالي لكن النيران انتشرت بشكل واسع والتهمت جميع طوابق وأقسام المول التجاري.


ورجح شهود عيان أن يتجاوز عدد الضحايا الـ50 شخصا وإصابة العشرات بحالات الاختناق والحروق.


ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق وانتشال جثث الضحايا من تحت ركام الحريق الذي يعد الأكبر في محافظة واسط.


وحسب مصادر في الدفاع المدني ، ستعلن نتائج التحقيقات في وقت لاحق عن أسباب الحريق وحجم الأضرار والخسائر البشرية التي خلفتها النيران.





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العراق بغداد حريق مول تجاري
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