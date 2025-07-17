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أحمد الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على سوريا

08:14 ص الخميس 17 يوليو 2025

الرئيس السوري احمد الشرع

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وكالات

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن جهود دولية بذلت لوقف الضربات الإسرائيلية للمقار المدنية والعسكرية السورية أمس الأربعاء.

وشنت إسرائيل أمس، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية، كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق.

وشدّد الشرع، في كلمة متلفزة بثت فجر اليوم الخميس، أن جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء رغم التدخلات الإسرائيلية.

وأضاف: "وهنا لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل فعال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي"، مؤكدا أنه تحدث مع الطرفين.

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