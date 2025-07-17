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المرصد السوري: سقوط أكثر من 350 قتيلا في أحداث السويداء منذ اندلاع أعمال العنف

04:56 ص الخميس 17 يوليه 2025

اشتباكات السويداء

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وكالات

قُتل أكثر من 350 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا صباح الأحد، وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلا درزيا و55 مدنيا، مقابل 189 قتيلا من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحا من العشائر، ومقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد قال الأربعاء، إنه تم إحراز تقدم في سبيل حل القتال في جنوب سوريا.

وأضاف روبيو: "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا".

وتابع: "لقد اتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع هذه الليلة".

وشدد على أنه سيكون من الضروري على جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها، وهذا ما نتوقعه منهم تماما.

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