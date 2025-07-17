

وكالات

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صورة للقصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، قائلا: "إن هذا الحدث كان متوقعا تماما متسائلا عن العاصمة القادمة".

ونشر عراقجي على منصة "إكس" صورة للهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا وكتب: "للأسف، كان هذا الحدث متوقعا تماما، ما هي العاصمة التالية؟".

وأضاف: "الكيان الصهيوني الوحشي والمنفلت لا يعترف بأي حدود أو قيود، ولا يفهم سوى لغة واحدة على العالم، بما في ذلك المنطقة، أن يتّحد من أجل وضع حدّ لهذه العدوانية الجنونية".

وشدد عراقجي على أن إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستقف دائما إلى جانب الشعب السوري، وفقا لروسيا اليوم.

وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء أمس الأربعاء، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.

وأضاف قائد القيادة الشمالية، أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

وشن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.