إعلان

رئيس كولومبيا: علينا التخلي عن الشراكة مع الناتو

02:40 ص الخميس 17 يوليه 2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن رغبته في التخلي عن الشراكة مع حلف الناتو.

وقال بيترو: "علينا أن ننسحب من الناتو. لا يوجد هناك طريق آخر"، مضيفا أن كولومبيا يجب أن تكون عضوا في حلف عسكري آخر، لأنها لا يمكن أن تكون مع الجيوش التي تلقي القنابل على الأطفال.

وتابع: "هي ليست جيوش الحرية، بل جيوش الظلم. وعلينا إنشاء جيش الضوء بمشاركة جميع الشعوب التي سترغب في الانضمام"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد: "علينا أن نقول لأوروبا إنها إذا كانت ترغب في أن تكون مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا، فعليها أن تكف عن مساعدة النازيين، وعلينا أن نقول للشعب الأمريكي بغض النظر عن الانتماء الحزبي، إنهم يجب أن يكفوا عن مساعدة النازيين".

يذكر أن كولومبيا وقعت على اتفاقية الشراكة مع الناتو في عام 2018.

وفي عام 2022 منح الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن كولومبيا صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو رئيس كولومبيا الشراكة مع الناتو الناتو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة