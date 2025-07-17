رئيس كولومبيا: علينا التخلي عن الشراكة مع الناتو



وكالات

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عن رغبته في التخلي عن الشراكة مع حلف الناتو.

وقال بيترو: "علينا أن ننسحب من الناتو. لا يوجد هناك طريق آخر"، مضيفا أن كولومبيا يجب أن تكون عضوا في حلف عسكري آخر، لأنها لا يمكن أن تكون مع الجيوش التي تلقي القنابل على الأطفال.

وتابع: "هي ليست جيوش الحرية، بل جيوش الظلم. وعلينا إنشاء جيش الضوء بمشاركة جميع الشعوب التي سترغب في الانضمام"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد: "علينا أن نقول لأوروبا إنها إذا كانت ترغب في أن تكون مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا، فعليها أن تكف عن مساعدة النازيين، وعلينا أن نقول للشعب الأمريكي بغض النظر عن الانتماء الحزبي، إنهم يجب أن يكفوا عن مساعدة النازيين".

يذكر أن كولومبيا وقعت على اتفاقية الشراكة مع الناتو في عام 2018.

وفي عام 2022 منح الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن كولومبيا صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.