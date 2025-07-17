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مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجوم أوكراني على بيلجورود الروسية

02:12 ص الخميس 17 يوليه 2025

هجوم صاروخي أوكراني

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وكالات

قال حاكم بيلجورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف جلادكوف في وقت مبكر من اليوم الخميس، إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مدينة بيلجورود.

وأضاف جلادكوف، أن جميع المصابين الـ6 يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا، ولحقت أضرار بستة منازل.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات ونصف الساعة انتهت في 2030 بتوقيت جرينتش.

وتم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود على الحدود الأوكرانية و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.

تتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.

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