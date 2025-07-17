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يرجح أنه قصف إسرائيلي.. دوي انفجار داخل اللواء 107 في جبلة السورية ـ صور

02:07 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    دوي انفجار داخل اللواء 107 في جبلة السورية
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    دوي انفجار داخل اللواء 107 في جبلة السورية
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وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، بدوي انفجار في مقر اللواء 107 في ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية، إذ رجحت أن يكون سببه غارة إسرائيلية.

وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر اندلاع النيران في المقر العسكري، بحسب روسيا اليوم.

وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.

وأضاف قائد القيادة الشمالية، أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء.

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