اليوم.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا



وكالات

قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الخميس، لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا.

كانت سوريا قد دعت الأربعاء وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

من جهتها، اعتبرت الخارجية السورية الأربعاء أن الغارات الاسرائيلية الأخيرة التي استهدفت محيط مقر الأركان العامة ومحيط القصر الرئاسي وجنوب البلاد، تشكّل تصعيدا خطيرا.

وقالت في بيان: "تحمل سوريا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته"، مضيفة: "أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"، وفقا لما ذكرته.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها.

وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في الانسحاب قبيل منتصف ليلة الأربعاء- الخميس من السويداء تطبيقا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة.

ودعت الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء سوريا لسحب قواتها من السويداء لـ"السماح بخفض التصعيد".

جاء ذلك بعد استئناف الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الأقلية الدرزية في مدينة السويداء بجنوب البلاد بعد ساعات من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في مقابلة أجرتها معها قناة فوكس نيوز: "ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض التصعيد".

وقالت الخارجية الأمريكية: إن الوضع في سوريا معقد بسبب التنازعات الطائفية طويلة الأمد بين البدو والدروز، وسوء الفهم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "نحن على اتصال متواصل ليلا ونهارا مع كافة الأطراف ونتوقع عودة الهدوء قريبا جدا".