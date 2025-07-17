الدفاع السورية: ما حدث اليوم من إسرائيل جاء مغايرًا لتوقعاتنا

وكالات

قال مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع السورية علي الرفاعي، الأربعاء، إن هناك ملاحظات على أداء الحكومة الحالية لكنها قابلة للنقاش والتطوير.

وأشار الرفاعي، إلى أن وزارة الدفاع السورية قدمت ما تستطيع من خلال توافق جاء بعد مرحلة صعبة، موضحا أن "ما حدث اليوم من إسرائيل جاء مغايرا لتوقعاتنا".

وقال مصدر دبلوماسي، الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي يعقد غدا الخميس جلسة بشأن التصعيد الإسرائيلي على سوريا، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

كان مصدر دبلوماسي، ذكر أن مجلس الأمن الدولي تلقى طلبا من سوريا لعقد جلسة طارئة بشأن التصعيد الإسرائيلي.

وتظاهر آلاف السوريين اليوم الأربعاء، في دمشق وحلب وحماة واللاذقية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على البلاد ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤونها.

يأتي ذلك على ضوء هجوم شنه سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".