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ليبيا تتسلم رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة للعامين المقبلين

12:10 ص الخميس 17 يوليو 2025

ليبيا تتسلم رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة للعام

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نيروبي،كينيا - (د ب أ)

تسلم وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور إبراهيم العربي منير رئاسة ليبيا لمجلس وزراء البيئة الأفارقة للعامين القادمين، وذلك خلال افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالعاصمة الكينية نيروبي، وسط حضور وزراء البيئة وممثلي الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وستتولى ليبيا رئاسة الدورة الجديدة للفترة 2025–2026 خلفًا لإثيوبيا، التي كانت تتولى رئاسة الدورة السابقة، الأمر الذي يُعد فرصة لتعزيز التنسيق الأفريقي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، لاسيما في ملفات التكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

وأكد وزير البيئة الليبي، رئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة، في كلمته الافتتاحية، على أهمية توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. مشددا على التزام الدول الأفريقية بالسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في مواجهة تغيّر المناخ.

وجرى خلال هذه الدورة مناقشة استعدادات المجموعة الأفريقية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات، من بينها قمة تغير المناخ في البرازيل التي ستعقد في نهاية شهر أكتوبر القادم، واتفاقية رام سار الخاصة بالأراضي الرطبة التي ستعقد في زيمبابوي خلال النصف الثاني من سنة 2025، وقمة اتفاقية ميناماتا للزئبق التي ستعقد في جنيف قبل نهاية عام 2025.

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