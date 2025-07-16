الجيش السوري يبدأ الانسحاب من السويداء

وكالات

قالت مصادر محلية للجزيرة إن بعض الآليات الثقيلة للجيش السوري انسحبت الليلة من مدينة السويداء "جنوبي سوريا" ودخلتها سيارات لقوى الأمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.

كان سلاح الجو الإسرائيلي، شن اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات المسلحة في جنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".