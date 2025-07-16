رئيس الأركان الإسرائيلي: وجّهت بتكثيف الغارات على سوريا لحماية الدروز

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، إن جيش الاحتلال يعمل بحزم لمنع تمركز عناصر معادية على الحدود ولحماية مواطنيه ومنع المساس بالدروز.

وأكد زامير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح أن يصبح جنوب سوريا معقلا للإرهاب ولن يعتمد على أحد وسيحمي السكان على الحدود، مشيرا إلى أنه أوعز بتعزيز الرصد والهجوم لزيادة وتيرة الغارات ووقف الاعتداءات على الدروز في سوريا.

وأوضح زامير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم تجاه الدروز وتجاه أمنهم ويفعل كل ما في وسعه لمساعدتهم.

وعلى ضوء الاشتباكات بين الدروز والقوات الحكومية في السويداء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثّفة استهدفت مبنى وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في سوريا.

وقال مصدر دبلوماسي في تصريحات للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي تلقى طلبا من سوريا لعقد جلسة طارئة بشأن التصعيد الإسرائيلي.

وتظاهر آلاف السوريين اليوم الأربعاء، في دمشق وحلب وحماة واللاذقية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على البلاد ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤونها.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم طال بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية، مشيرا إلى أن العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مبنى تابعا لوزارة الدفاع السورية.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".