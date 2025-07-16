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اليمن: المقاومة الوطنية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قبل وصولها للحوثيين

10:11 م الأربعاء 16 يوليه 2025

االمقاومة الوطنية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قبل وصولها

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القاهرة - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد طارق محمد نجل الرئيس اليمني الراحل عبدالله صالح، تنفيذ عملية بحرية نوعية أسفرت عن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الاستراتيجية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

وأكد العميد طارق صالح، المتحالف مع الحكومة اليمنية الشرعية عبر منصة "إكس"، أن قواته البحرية، "وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، اعترضت قارب صيد تقليدي يُعرف محلياً بـ(جلبة) كان يعبر أحد المسارات الملاحية الدولية في البحر الأحمر، وعلى متنه نحو 750 طناً من الأسلحة النوعية"، بحسب ما أوردته صحيفة الأيام اليمنية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف "تضم الشحنة أنظمة صواريخ بحرية وجوية، منظومات دفاع جوي، رادارات متقدمة، طائرات مسيّرة، أجهزة تنصّت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع من نوع "بي-10"، عدسات تتبع، قناصات، وذخائر متنوعة.

وشدد العميد طارق صالح على أن العملية تمثل إنجازًا استخباريًا ولوجستيًا كبيرًا، موجهًا التحية لقواته التي "أثبتت مرة أخرى قدرتها على حماية السيادة اليمنية والتصدي لمشروع الحرس الثوري الإيراني الهادف إلى تحويل اليمن إلى قاعدة متقدمة في مشروع الهيمنة الإقليمية لطهران".

من جهة أخرى ، نقلت الصحيفة عن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إشادته بجهود قوات المقاومة الوطنية، قائلاً: "نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين".

وأضاف: "إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة".

كانت قوات المقاومة أعلنت في وقت سابق ضبط شحنة أخرى على متن قارب متوسط الحجم، احتوت على قذائف "آر بي جي"، وقناصات، وكمية من الأسلحة الخفيفة المموهة داخل شوالات، في مؤشر على تنوع الأساليب والطرق التي تعتمدها شبكات التهريب الإيرانية.

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