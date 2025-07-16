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سوريا: 3 قتلى و34 مصابًا بالغارات الإسرائيلية على البلاد

08:55 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وزارة الصحة السورية

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دمشق - (د ب أ)

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية، الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا غارات الطيران الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، إلى 3 قتلى و34 مصابا، حتى الآن، بحسب ما ذكرته الإخبارية السورية .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الإصابات نجمت عن تطاير الزجاج وقطع الأسمنت والحديد من مبنى قيادة الأركان طالت السيارات التي كانت في ساحة الأمويين ونفق الأمويين، وقد تضرر عدد كبير من السيارات، بشكل كبير.

واستهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) الحديقة الخلفية لمبنى قيادة الأركان لكن عند الساعة 03:28 بالتوقيت المحلي أطلقت الطائرات حربية 3 صواريخ على مبنى الأركان.

كما أفادت "سانا" بأن الطيران الإسرائيلي يشن حاليا غارات تستهدف مدينة درعا.

وكان "تلفزيون سوريا" أشار إلى أن ثلاث غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان في العاصمة دمشق. كما لفت إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان السورية جراء الهجوم الإسرائيلي.

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