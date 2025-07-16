إعلام عبري: الجنائية الدولية ترفض طلبًا لإلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلب إسرائيل تجميد التحقيق وإلغاء مذكرات اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكن، إسرائيل قدّمت مذكرات استئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، وفق ما أعلنه نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم في ديسمبر الماضي.

وجاء طلب الاستئناف بعدما حث مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، غرفة الاستئناف بالمحكمة إلى رفض محاولة إسرائيل تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، داعيا دائرة الاستئناف إلى رفض الاستئناف المباشر، مبررا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.