روبيو: نتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الضربات الإسرائيلية على سوريا، مشيرا إلى أنه تواصل هاتفيا مع الأطراف المعنية ويتشارك القلق البالغ إزاء التصعيد في سوريا.

وأوضح روبيو، أن واشنطن تتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، معربا عن تطلعه إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وأشار روبيو، إلى أن هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا وقد أدت إلى وضع مؤسف، مضيفا "نتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري وأعتقد أننا في طريقنا نحو خفض التصعيد".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن أمله في العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية إلى زعزعة استقرار الحكومة السورية.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الساعات المقبلة قد تقوض بشدة التقدم نحو اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا، لافتا إلى أن واشنطن طلبت من تل أبيب التوقف عن التصعيد بهدف الدفع باتجاه محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن المعلومات الاستخباراتية لا تظهر أي تورط للحكومة السورية في فظائع ارتكبت في محافظة السويداء، موضحا أن تصرفات إسرائيل تتأثر بالضغط الداخلي من الطائفة الدرزية في إسرائيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات على العاصمة السورية دمشق استهدفت مبنى وزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان العامة القصر الرئاسي السوري.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، قائلًا: "أقول لإخوتي الدروز الإسرائيليين إن الوضع في السويداء وفي جنوب غربي سوريا شديد الخطورة".

وأضاف نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن الجيش وسلاح الجو وقوات أخرى تعمل من أجل "إنقاذ إخوتنا الدروز في السويداء وللقضاء على عصابات النظام السوري"، محذرًا الدروز الإسرائيليين من العبور إلى الحدود.

وتابع: "لا تعبروا الحدود لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تُقتلوا أو تُخطفوا، وأنتم تعيقون جهود الجيش الإسرائيلي، لذا أطلب منكم: عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".