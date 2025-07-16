اتفاق أم مواصلة القتال؟.. تضارب بين دروز سوريا بشأن الوضع في السويداء

وكالات

أكد حكمت الهجري أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، الأربعاء، على استمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء، وفق تعبيره.

ونفى الهجري، إبرام أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع الحكومة السورية.

في المقابل، أعلن شيخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء يوسف جربوع، توصله إلى اتفاق مع الحكومة السورية بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، مشيرا إلى أنه تم التوافق على وقف العمليات العسكرية بشكل فوري وإقامة حواجز أمنية في المحافظة، فضلا عن اندماج السويداء بالكامل في الدولة السورية.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، قال جربوع إنه يحترم موقف حكمت الهجري الرافض للاتفاق، لكنه في الوقت نفسه أكد على أنه لا يحق له "أن يصادر رأينا".

وشدد جربوع، على أنه لا يمكن لأي شخص أن يحتكر بمفرده السلطة الروحية للدروز في السويداء، بمن فيهم حكمت الهجري، مضيفا: "لا نملك سوى أن نحقن دماء أبناء السويداء".

بدروها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، الأربعاء، عن اتفاق على وقف فوري لجميع العمليات العسكرية والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد بمحافظة السويداء.

وأشارت الداخلية السورية، إلى أنه سيتم تشكل لجنة تضم ممثلين عن الدولة ومشايخ العقل بالمحافظة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، موضحة أن الاتفاق ينص على نشر حواجز الأمن والشرطة بمشاركة من منتسبي الشرطة من أبناء السويداء.

وقالت الداخلية السورية، إنه سيتم الاستعانة بالضباط والعناصر من أبناء السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية.